В Кремле поделились впечатлениями о Ким Чен Ыне

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскрыл подробности переговоров между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, которые прошли во Владивостоке. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Говоря о лидере КНДР, Песков отметил, что тот «производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера». Представитель Кремля заверил, что лидер КНДР в курсе всех нюансов двусторонних проектов, которые могут развернуться после снятия санкций ООН.

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Первый визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в конце апреля. Встреча с российским президентом Владимиром Путиным прошла 25 апреля во Владивостоке. Лидеры более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Путин назвал встречу «достаточно обстоятельной», а Ким — «содержательной».

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