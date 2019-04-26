Трамп оценил слова Путина о Ким Чен Ыне

Президент США Дональд Трамп высоко оценил слова президента России Владимира Путина о встрече с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Я высоко оцениваю заявления президента Путина, которые он сделал вчера», — сказал американский лидер журналистам, собравшимся перед Белым домом.

Он также добавил, что ценит усилия Москвы и Пекина по ядерному разоружению Корейского полуострова, и отметил, что у него «очень хорошие отношения» с северокорейским лидером.

Ранее в этот же день Трамп заявил, что всем странам, в том числе России и КНР, стоит отказаться от ядерного оружия.

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25 апреля состоялась первая официальная встреча глав России и КНДР, в ходе которой лидеры более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Путин заявил, что Ким настроен на защиту национальных интересов Северной Кореи и на обеспечение безопасности, но «ведет свободную дискуссию по всем вопросам».

Это первый визит нынешнего руководителя КНДР в страну. Его предшественник Ким Чен Ир был в России три раза, последний раз — в 2011 году.

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