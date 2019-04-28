В Германии захотели надавить на Россию

Парламентарии от Свободной демократической партии Германии (СвДП) предложили в бундестаге новую стратегию по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает Bild.

В документе под названием «Миру на Украине нужен новый импульс» предлагается привлечь миссию ООН или дополнительные силы немецкой гражданской полиции для «большего давления» и «устрашения» России. По мнению парламентариев, такой шаг поможет приблизиться к решению проблемы на востоке Украины.

Депутат Рената Альт заявила, что Германия должна поддерживать Украину еще больше, а также действовать более «решительно». По ее словам, указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса, подписанный президентом России Владимиром Путиным, дает понять, что российская сторона «презирает мирное решение конфликта».

Ранее победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной. Политик также выразил надежду, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия покажет готовность к деэскалации.

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