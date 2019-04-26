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Германия удивилась попыткам России «запугать» Зеленского и раскритиковала МГИМО

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Василий Небензя

Германия удивилась отношению России к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА Новости.

Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген выразил недоумение учебниками МГИМО по дипломатии. «В них говорится, что когда к власти в другой стране приходит новый неопытный лидер, то надо попытаться его запугать», — добавил он.

Вместо этого, по мнению дипломата, Россия должна была договориться о режиме прекращения огня в Донбассе или освободить 24 украинских моряка. Он добавил, что во внешнеполитической практике Германии новому лидеру государства принято посылать «риторические цветы».

«Цветы посылать рано. Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые», — заявил в ответ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он также пообещал Хойсгену показать учебники МГИМО.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало украинские военные корабли, которые пересекли российскую границу, не реагируя на требования остановиться. 24 моряка были этапированы в Москву и в настоящее время ждут суда по уголовному делу.

Ранее Небензя заявил, что Россия не заставляет жителей Донбасса получать российские паспорта.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов голосования Зеленский победил с результатом 73,22 процента. На пресс-конференции после объявления итогов он пообещал, что заменит генерального прокурора Украины и других представителей команды действующего президента Петра Порошенко.

24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Он подчеркнул, что эта мера носит гуманитарный характер.

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