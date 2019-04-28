В Кремле рассказали об отношении Китая к антироссийским санкциям

Китай не придерживается антироссийской политики, несмотря на осторожность компаний из КНР в экономических отношениях с Россией. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1».

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«Да, многие китайские банки и иные экономические структуры вынуждены с оглядкой относиться на те рестрикции, которые применяют американцы и другие страны», — рассказал Песков, заметив, что страны существуют в век взаимозависимой экономики.

Ранее 28 апреля стало известно, что и России, и Китаю решили противодействовать власти Великобритании, разработав ряд законопроектов для борьбы с иностранным влиянием.

26 апреля Председатель КНР Си Цзиньпин вручил российскому президенту Владимиру Путину диплом почетного доктора университета Цинхуа и назвал того «лучшим другом». Путин, в свою очередь, назвал китайского лидера «дорогим другом». Глава РФ также подчеркнул, что почетное звание одного из ведущих вузов Китая — большая честь для него. Он пожелал университету процветания и успехов.

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