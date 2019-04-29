Русской девушке Джонни Деппа пришлось сбежать из США из-за романа с актером

Русской девушке Джонни Деппа Полине Глен пришлось вернуться в родную страну, чтобы избежать излишнего внимания из-за ее романа со звездой. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, в воскресенье, 29 апреля, танцовщицу гоу-гоу заметили в Санкт-Петербурге. Она остановилась в доме своего отца Геннадия Глена, который помог ей скрыться от журналистов. Сам он отказался давать интервью на тему личной жизни дочери и подчеркнул, что не будет обсуждать эту тему без ее разрешения.

25 апреля стало известно, что Депп встречается с 23-летней россиянкой и даже думает о свадьбе. Пара познакомилась на вечеринке в Лос-Анджелесе в 2018 году. Девушка отдыхала и не узнала актера, когда он подошел к ней. Отмечалось, что артист планирует приехать в Россию, чтобы познакомиться с родителями Глен.

С февраля 2015 года по май 2016 года Депп состоял в браке с актрисой Эмбер Херд. Она подала на развод, заявив, что муж избивал ее, а позднее написала колонку в The Washington Post о домашнем насилии. В ответ актер подал иск против бывшей жены и потребовал за статью 50 миллионов долларов.

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