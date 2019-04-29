Порошенко призвал не давать россиянам «святого украинского гражданства»

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что россиянам нельзя предлагать украинское гражданство, поскольку все они захотят его принять. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут — все 140 миллионов. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство — это высокая честь», — сказал он.
Так Порошенко отреагировал на слова победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, который заявил, что Киев готов выдавать украинские паспорта россиянам, которые страдают от «авторитарных и коррумпированных режимов».
27 апреля президент России Владимир Путин рассказал об идее предоставлять российское гражданство в упрощенном порядке всем гражданам Украины. Также он высказал мнение, что россияне и украинцы «только выиграют» от общего гражданства.
24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Заявления должны рассматриваться не дольше трех месяцев, указ вступил в силу с момента опубликования.