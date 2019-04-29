Пожаловавшиеся на низкие зарплаты российские врачи добились отставки начальства

Руководство поликлиники при Серовской городской детской больнице отстранили от работы после того, как медперсонал пожаловался на копеечные зарплаты, и началась проверка. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на начальника пресс-службы Минздрава Свердловской области Константина Шестакова.

Представитель ведомства уточнил, что от должности отстранены исполняющий обязанности заведующего поликлиники и старшая медицинская сестра.

В ходе проверки заявлений врачей Минздравом выяснилось, что зарплата одной из медсестер находится ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). «Все необходимые расходные материалы, такие как шпатели и перчатки, есть в необходимом количестве. Разбор ситуации продолжается», — добавили в министерстве.

Ранее РИА «Новый день» писало, что сотрудники детской больницы Серова пожаловались журналистам, что работают в полную смену и получают за это около 11 тысяч рублей в месяц. В доказательство они представили зарплатные квитанции. Также они указали, что им не хватает инструментов, а рабочие халаты приходится покупать за свои деньги. Медики обращались в прокуратуру и полицию, но никаких результатов это не дало. После общения со СМИ их вызвали к главврачу и потребовали подписать приказ о запрете общаться с прессой.

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