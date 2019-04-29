Опубликована статистика вранья Трампа

Президент США Дональд Трамп сделал более 10 тысяч ложных или вводящих в заблуждение заявлений за 827 дней своего президентского срока. Эту отметку он преодолел 26 апреля, подсчитала газета The Washington Post.

Как отмечает издание, главе государства потребовался 601 день, чтобы превысить пятитысячную точку (в среднем восемь обманчивых утверждений в день), и всего 226 дней — десятитысячную (23 утверждения в день).

Увеличение «скорости вранья» авторы исследования связывают с многочисленными митингами, которые Трамп проводил в последнее время перед промежуточными выборами в конгресс, а также во время шатдауна и доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Многие ложные заявления, пишет газета, связаны с строительством стены на границе с Мексикой.

31 декабря газета опубликовала данные о вранье Трампа за 2018 год. Отмечается, что он начал год так же, как предыдущий, однако к маю «разогнался» до 200-250 ложных заявлений в месяц. Их количество удвоилось июне и достигло 500. Это связывают с подготовкой к промежуточным выборам в конгресс, которые прошли в ноябре.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!