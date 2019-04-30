Губы блогерши посинели из-за неудачной косметологической операции

Блогерша из США Кассиди Валентайн (Cassidy Valentine) едва не лишилась верхней губы после неудачной косметологической операции. Об этом пишет Sky News.

Девушка обратилась за медицинской помощью, когда ее губы уже опухли и посинели. Врачи сказали ей, что если бы она вовремя не обратилась к ним, ее внешнему виду был бы нанесен непоправимый ущерб. Выяснилось, что во время операции по увеличению губ одна из артерий оказалась пережата, что и спровоцировало отек.

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Валентайн решилась изменить свое лицо, получив предложение о рекламной интеграции от одной из косметологических клиник. По словам блогерши, у нее была возможность сделать операцию бесплатно, но она посчитала, что это будет нечестно по отношению к подписчикам ее YouTube-канала. Через несколько часов после процедуры губы девушки начали увеличиваться в размерах, но единственное, что ей порекомендовали в клинике — принять антигистаминные препараты, которые никак не облегчили состояние.

Теперь блогерша советует всем девушкам проходить косметологические процедуры только у специалистов с медицинским образованием. Валентайн надеялась, что увеличение губ изменит ее жизнь, и она начнет больше любить свое отражение в зеркале, но признается, что этого так и не случилось.

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