Лавров отреагировал на заявления США о вмешательстве в выборы с 1970-х

Глава МИД России Сергей Лавров назвал небылицами и голословными обвинениями слова государственного секретаря США Майка Помпео о том, что Москва десятилетиями вмешивается в выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров отметил, что, судя по словам Помпео о 2050-м, американец рано начал политическую карьеру и планирует еще долго оставаться в политике. «Конечно, это не может вызывать никакого позитивного отношения, потому что голословные обвинения, коими полнится американская дипломатическая внешнеполитическая риторика, ни разу ничем не были подкреплены», — сказал российский министр на пресс-конференции.

По его словам, официальные представители администрации США «как мантру» повторяют небылицы такого рода, не приводя при этом никаких фактов. «Надеюсь, что когда мы в очередной раз повидаемся с Майком Помпео, мы с ним об этом поговорим», — добавил Лавров.

29 апреля госсекретарь США заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы еще в 70-х годах прошлого века и что того же от нее стоит ожидать и в 2050 году.

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