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Обессиленная британка доползла до финиша марафона и день спустя пришла на работу

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Британка Хэйли Карратерс ползком добралась до финиша Лондонского марафона, однако на следующий день пришла на работу. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте издания The Telegraph.

На последних метрах 42-километровой дистанции Карратерс упала на колени и не сумела подняться. До финиша спортсменке пришлось ползти, в результате чего она разбила себе колени. В Twitter она опубликовала фотографию перебинтованных ног с подписью: «Теперь я знаю, как не нужно бегать марафоны».

Несмотря на это, на следующий день Карратерс вернулась в больницу в Бирмингеме, в которой работает рентгенологом. Девушка сумела преодолеть дистанцию марафона за 2 часа, 34 минуты и 3 секунды. Бегом она занимается с 2016 года.

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