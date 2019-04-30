ЦИК Украины рассказал о давлении с целью ускорения подсчета голосов

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук рассказала, что до установления результатов второго тура выборов президента в суд поступало два иска к ведомству. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«То были два иска, оба касались бездействия ЦИК по подведению итогов голосования на основании получения данных электронным путем. Согласно закону, это не является основанием для ЦИК для подведения итогов голосования», — сообщила она.

Слипачук пояснила, что оба иска были отклонены, так как комиссия имеет право объявлять итоговые результаты президентских выборов только на основании оригиналов бумажных протоколов от окружных избирательных комиссий.

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ЦИК Украины официально объявил результаты выборов президента 30 апреля. По итогам подсчета, Владимир Зеленский набрал 73,23 процента голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45 процента; 2,31 процента бюллетеней признаны недействительными.

По словам Слипачук, на утро 30 апреля в украинских судах не было исков, касающихся подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования. Она рассказала о двух исках к Зеленскому, которые были отклонены, однако не сообщила суть претензий.

Ранее в затягивании процесса подсчета голосов ЦИК публично обвинял избранный президент. Зеленский объяснял, что таким образом ему хотят помешать досрочно распустить Верховную Раду. Украинское законодательство предполагает, что сделать это можно не позднее, чем за полгода до истечения полномочий текущего состава парламента. В данном случае это 27 мая.

Дату инаугурации президента Украины утверждает Верховная Рада. СМИ уже сообщали, что церемонию планируют назначить на 28 мая.

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