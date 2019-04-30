Массовая драка в московском ресторане переросла в перестрелку

Массовая драка произошла в одном из московских ресторанов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Инцидент произошел в заведении на улице Зеленый проспект на востоке Москвы. Сообщение о конфликте поступило в дежурную часть 29 апреля в 22:27 по московскому времени.

В ходе потасовки один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета. Ранение получил один человек. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Прибывшие по вызову полицейские задержали нескольких участников конфликта.

Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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