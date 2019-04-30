Объяснена природа загадочного объекта в космосе

Астрономы Калифорнийского университета в Беркли зафиксировали яркую вспышку рентгеновского излучения, произведенного источником AX J1949.8+2534. Это позволило исследователям определить природу неопознанного транзиента (меняющего яркость объекта), открытого еще в 2015 году космической обсерваторией INTEGRAL. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Результаты наблюдений, проведенных с помощью космических телескопов Swift, Chandra and NuSTAR, показали, что AX J1949.8 является «сверхгигантским» быстрым рентгеновским транзиентом (Supergiant Fast X-ray Transients, SFXT). Он представляет собой рентгеновскую двойную звезду, один из компонентов которой является сверхгигантом.

Высокоэнергетическое излучение в этом случае создается веществом, которое перетекает с крупной звезды (донора) на аккретор — более компактный объект, например, нейтронную звезду или черную дыру. Материя закручивается в аккреционный диск и сильно разогревается, испуская гамма-лучи.

Вспышки рентгеновского излучения у J1949.8 длятся всего несколько часов и очень быстро нарастают, как и у всех SFXT. Их небольшая продолжительность связывается с неустойчивостью потоков вещества. Ученые определили, что сверхгигант, играющий роль донора, относится к B-типу c классом светимости Ia, то есть является яркой бело-голубой звездой, что также характерно для SFXT. Подобные звездные компоненты обнаружены у 40 процентов SFXT.

AX J1949.8 располагается на расстоянии 22,8-26 тысяч световых лет от Земли. Как и другие SFXT, он является разновидностью массивных рентгеновских двойных звезд (HMXB). Кроме быстрых рентгеновских транзиентов к ним относятся HMXB с Be-компаньоном, то есть очень горячей звездой спектрального типа В. Повышение яркости таких объектов длятся в течение недель и месяцев. Изначально считалось, что AX J1949.8 принадлежит именно к этому классу, однако ряд ярких вспышек, зафиксированных в 2017 году, указывали на иную природу объекта.

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