Цукерберг показал новый дизайн Facebook

@it__trend

Facebook показал обновленный дизайн социальной сети на конференции F8. Запись трансляции мероприятия доступна в блоге социальной сети.

В частности, акцент в новом дизайне Facebook будет сделан на группах. Пользователям предложат улучшенную систему рекомендаций для их поиска и персонализированную подборку обновлений.

Новый дизайн социальной сети предполагает почти полный отказ от синего цвета, который был доминирующем в старом оформлении. Кроме того, исчезнет шапка сайта, а само название будет выполнено в более светлых тонах.

По словам создателя Facebook Марка Цукерберга, нововведения затронут не только внешний вид сервиса, но и его функционала. «В общем, мы сделали так, чтобы вам было удобнее искать и проще добираться до тех функций, которые вы чаще всего используете», — подчеркнул Цукерберг.

Отмечается, что обновленные версии приложений появятся для iOS и Android в ближайшие месяцы. Изменения вида также коснутся других продуктов компании: WhatsApp, Instagram и Messenger.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!