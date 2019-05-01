Рассчитан курс рубля на лето

Рубль может ослабнуть к периоду летних отпусков из-за традиционного повышенного спроса на иностранную валюту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что рост курса доллара и евро в конце апреля заставил россиян задуматься о приобретении валюты, несмотря на уверенное укрепление рубля в течение месяца. Аналитики полагают, что рубль имеет повышенные шансы на продолжение падения, хотя существенного ослабления российской валюты после майских праздников не ожидается.

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По словам экспертов, в случае отсутствия угрозы введения новых санкций среднесрочный диапазон для курса составит 63-66 рублей за доллар и 71-74 за евро. В то же время антироссийские экономические меры — главный фактор неопределенности для российской валюты. В случае возрастания угрозы санкций капитал будет выходить из рублевых активов, что приведет к ослаблению рубля.

В апреле Минэкономразвития спрогнозировало, что среднегодовой курс российской валюты к американской в 2019 году составит 65,1 рубля. В течение года в пользу укрепления российской валюты будет играть возобновление притока иностранных инвестиций на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики и ослабление американской и европейской валют.

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