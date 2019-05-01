На Украине подешевел газ

«Нафтогаз Украины» с 1 мая снизил тариф на газ для жителей страны. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, «Нафтогаз» вместе с правительством Украины разработали «новый механизм определения регулируемой цены», позволяющий с 1 мая сохранить или уменьшить стоимость газа для населения и тепловой генерации до уровня около 8,25 тысячи гривен (19 995 рублей) за тысячу кубометров. Это на 300 гривен меньше, чем раньше. Уровень цены был согласован в ходе совещания с участием премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.

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Согласно этому механизму, если рыночная стоимость газа для промышленности ниже установленной, то стоимость для населения тоже снизится. Если же рыночная цена для промышленных потребителей превысит определенный правительством уровень, то цена для населения останется той же.

В конце апреля Гройсман потребовал от «Навтогаза» увеличить добычу топлива в стране, а также искать дешевый газ по всему миру. Он напомнил, что снижение цены является хорошим началом для дальнейшего удешевления.

На Украине несколько раз повышали цены на газ по требованию Международного валютного фонда — в противном случае организация отказывалась выделять Киеву очередной кредит.

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