От «Нафтогаза» жестко потребовали найти дешевый газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от компании «Нафтогаз» увеличить добычу топлива в стране, а также искать дешевый газ по всему миру. Об этом он сказал в эфире местного телеканала Espreso, отрывок опубликован на YouTube.

По словам Гройсмана, он выставил жесткое требование перед «Нафтогазом» второй раз. «Третьего раза не будет. Поэтому пусть работают на страну», — отметил он.

Премьер напомнил, что с 1 мая украинцы будут платить за газ меньше — 8,24 тысячи гривен (около 19,6 тысячи рублей) за тысячу кубометров. Это на 300 гривен меньше, чем раньше. Он добавил, что это хорошее начало для дальнейшего снижения цены.

Ранее сообщалось, что стоимость топлива с мая, напротив, вырастет.

На Украине несколько раз повышали цены на газ по требованию Международного валютного фонда — иначе организация отказывалась выделять Киеву очередной кредит.

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