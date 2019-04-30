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Медведев напомнил о скидке на российский газ для Украины

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Дмитрий Медведев

Все предложения по скидке на газ для Киева, которые Москва выдвинула на переговорах с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, остаются в силе и при новом президенте Украины. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Мы ничего не меняем в своей позиции. Дело не в том, кто победил, — это выбор украинского народа. А дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать», — сказал Медведев по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

22 марта бывший кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук встретились с Медведевым в Москве. Они обсудили восстановление торговых отношений между двумя странами, договор о транзите газа через Украину, действие которого истекает в этом году, и возможность заключения прямого контракта на поставки топлива.

После визита Бойко и Медведчука в Россию на Украине завели уголовное дело на пограничников, которые выдали разрешение политикам на пересечение границы.

30 апреля ЦИК Украины официально объявила результаты выборов президента. По итогам подсчета Владимир Зеленский набрал 73,23 процента голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45 процента; 2,31 процента бюллетеней признаны недействительными.

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