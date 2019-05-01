Мужчина неудачно оттер пятно со стены и повеселил пользователей сети

Пользовательница Twitter по имени Лаура пожаловалась на своего парня, который в попытке стереть небольшое пятно со стены оставил огромные разводы на краске. Подписчиков позабавила эта история.

«Мой парень попытался стереть маленькое пятнышко со стены, и теперь у нас четырехфутовая голова одержимого старика, плачущего рядом с нашей кроватью», — прокомментировала фотографии Лаура.

Позднее девушка иронически сообщила, что по мере высыхания пятно становится похожим на портрет эстрадного артиста 1990-х годов. По ее словам, бойфренд искренне уверен, что хозяин квартиры не заметит разводов на стене. Когда она убедила его в обратном, парень поставил на тумбу около стены небольшой фикус для отвлечения внимания.

Публикация собрала более семи тысяч лайков. Многие комментаторы сравнивали парня с бесталанными художниками и незадачливыми изобретателями. «Думал ли он о том, чтобы заняться реставрацией?» — саркастически спросил один из подписчиков.

Некоторые в шутку предположили, что пятно имеет мистическое происхождение. «Я гарантирую, что где-то есть фотография столетней давности... это бывший жилец, который умер ужасной смертью, и это точно соответствует этой очаровательной фреске», — заявила комментатор Лесли Арен (Leslie Ahren).

Несколько женщин отметили, что их мужья ведут себя так же, как и парень Лауры. «Твой парень, вероятно, мой муж. Или его давно потерянный близнец», — написала одна из них.

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