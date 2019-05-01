Поступление дочери в Стэнфорд обошлось китайской семье в 6,5 миллиона долларов

Китайская семья заплатила взятку в размере 6,5 миллиона долларов за поступление дочери в Стэнфордский университет. Об этом газете The Wall Street Journal рассказали осведомленные источники.

Инцидент произошел в 2017 году. Родители абитуриентки перевели эту сумму коммерческой организации, которая предлагает услуги по консалтингу и подготовке к поступлению в вузы.

Чтобы обеспечить девушке место в престижном американском вузе, основатель фирмы Уильям Сингер подделал документы, приписав абитуриентке выдающиеся результаты в парусном спорте. После зачисления он поделился с тренером команды университетских яхтсменов, передав тому 500 тысяч долларов.

13 марта сообщалось, что актриса сериала «Отчаянные домохозяйки» Фелисити Хаффман стала фигурантом аналогичного дела. Следствие получило запись разговора, из которой стало известно о том, что Хаффман дала взятку за поступление в колледж своей дочери.

По версии следствия, Сингер таким образом помогал устроиться абитуриентам с 2011 года. Преступники чаще всего использовали две схемы. В первом случае выдавали родителям справки, которые позволяли детям сдавать экзамены в специальных центрах, где задания за них выполняли другие. Еще один популярный способ обойти закон состоял в том, что родителям выдавали документы о значительных спортивных достижениях, к которым их дети не имели отношения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



