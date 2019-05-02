Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, благодаря которому будут исправлены допущенные ошибки. Об этом сообщает «РИА Новости».

4 и 5 мая лидер республики объявил «великими национальными днями диалога» между всеми ветвями народной власти, которые должны будут высказаться о том, что нужно изменить внутри боливарианской революции. «На бога надейся, а с планом — меняйся. На бога надейся — а с планом исправляйся. Великий план перемен и исправлений, возникший из народной мудрости», — заявил глава Венесуэлы, выступая перед своими сторонниками в Каракасе на первомайской демонстрации.

Мадуро призвал все политические силы страны начать специальную сессию, чтобы подготовленные им предложения относительно того, как «исправить ошибки» и «все улучшить», были приняты 4-5 мая.

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Ранее 1 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро собирался покинуть страну, однако Россия отговорила его от этого. По его словам, на взлетной полосе стоял специально подготовленный для президента Венесуэлы самолет, который был готов улететь утром в день путча на Кубу. МИД Венесулы Хорхе Арреаса сообщил, что Мадуро не планировал покидать страну.

30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Для подавления путча Каракас применил слезоточивый газ.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Венесуэлы.

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