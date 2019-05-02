Российских силовиков оставили без жилья из-за подарка другу подполковника

Полицейские города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа пожаловались на проблемы с получением служебных квартир. Соответствующий пост опубликован в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте».

«Есть определенные категории сотрудников, которым полагается то или иное жилье. Но почему-то жилье в виде квартир выделяется сотрудникам, которым они не положены, при этом те, кому они положены, вынуждены снимать квартиры по недешевым ценам», — написал один из участников группы.

URA.RU со ссылкой на источник сообщает, что речь в публикации может идти о предоставлении жилья помощнику начальника по работе с личным составом, который является другом начальника отделения подполковника полиции Алексея Настенко. Собеседник издания отметил, что руководство Губкинского отдела в настоящий момент разыскивает автора поста, и если он окажется полицейским, то его могут уволить.

В самом отделении МВД отказались комментировать ситуацию.

В феврале суд в Краснодарском крае конфисковал квартиру у сотрудника полиции, которую он купил на неподтвержденные доходы. Жилье стоимостью 3,2 миллиона рублей было обращено в доход государства.

Осенью 2018 года Ленинский районный суд Владивостока взыскал с бывшей сотрудницы органов внутренних дел 10 миллионов за не предоставленные в срок сведения о покупке недвижимости. В ходе судебного разбирательства было установлено, что женщина приобрела квартиру стоимостью, которая превышает ее совокупный доход за три года.

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