Добычу нефти в России могут временно сократить

Российские производители могут временно сократить добычу нефти из-за перебоев с поставками сырья по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

По данным источников, запрос компаниям направила «Транснефть». По ее просьбе, добычу сырья сократят примерно на 900 тысяч тонн. По расчетам агентства, это равно десяти процентам от общего объема добываемого продукта.

Ограничения могут продлиться до 7 мая. В «Транснефти» данную информацию не прокомментировали.

Белоруссия заявила о поступлении некачественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба» 19 апреля. В сырье нашли значительное превышение хлорорганики. Из-за снижения качества остановить прием нефти из России были вынуждены Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы.

Днем 29 апреля Россия возобновила поставки «чистого» сырья. Качественная российская нефть поступила в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» 2 мая.

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