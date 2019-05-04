Российский врач посоветовал внучке пациента «вызвать попа» вместо госпитализации

В больнице города Новоалтайск врач отказался смотреть доставленного по скорой пенсионера и посоветовал родственнице больного «вызвать попа». Об этом пишет издание «Толк».

Как рассказала порталу внучка пациента, 68-летний мужчина начал кашлять кровью и задыхаться. Дежурный хирург начал расспрашивать его о состоянии, несмотря на неспособность пенсионера ответить. На предложение родственницы рассказать подробности случившегося врач заявил, что он разговаривает не с ней, «вообще дедушку смотреть не будет и чтобы мы вызывали попа». При этом медик отказался назвать свою фамилию.

После диагностики мужчину отправили в реанимацию из-за прободной язвы. Его состояние оценивается как тяжелое.

В медицинском учреждении инцидент пока не прокомментировали. Следственный комитет по Алтайскому краю начал доследственную проверку.

Издание напоминает, что в больнице Новоалтайска уже фиксировался случай оказания ненадлежащей помощи. В ноябре 2018 года детское отделение отказалось принимать младенца, пролежавшего четыре дня в пустом доме.

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