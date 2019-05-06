В больнице отреагировали на совет врача вызвать пациенту попа вместо лечения

Пациента больницы города Новоалтайск, которому вместо госпитализации посоветовали вызвать попа, перевели в отделение хирургии. По словам исполняющей обязанности главного врача Натальи Дуги, он пошел на поправку, передает радиостанция «Говорит Москва».

Врач рассказала, что региональное управление Следственного комитета проводит проверку в отношении сотрудника больницы, на которого пожаловались родственники пенсионера. «У них одна претензия — убрать врача. Как я могу человека убрать, если не доказана его вина? Ситуация не стоит выеденного яйца, раздули непонятно из чего», — добавила Дуга.

Ранее внучка 68-летнего жителя Новоалтайска рассказала, что врач местной больницы отказался осматривать пациента. По ее словам, дежурный хирург расспрашивал пенсионера о его состоянии, несмотря на неспособность мужчины отвечать: он кашлял кровью и задыхался. На предложение родственницы рассказать подробности случившегося врач заявил, что разговаривает не с ней, а затем отметил, что «вообще дедушку смотреть не будет», и предложил вызвать попа. При этом медик отказался назвать свою фамилию.

В Минздраве Алтайского края сообщили, что взяли ситуацию на контроль.

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