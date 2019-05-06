Россия
 
Последние новости
Мошенники в соцсетях попытались нажиться на погибших в Шереметьево
Актер сериала «Побег» попал в аварию в Москве
Найдена затерянная могила Человека-слона
Boeing в течение года скрывал проблему с датчиками до крушения самолетов
Любопытный мужчина упал в действующий вулкан и остался жив
Российские чиновники объяснили субботник с уборкой человеческих останков
Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Шереметьево
Вратарь в полете ударил соперника ногой по спине
Участники «Бессмертного полка» подрались с украинцами в Лиссабоне
В Белоруссии начали запрещать «Бессмертный полк»
Новости партнеров

В больнице отреагировали на совет врача вызвать пациенту попа вместо лечения

Перейти в «Мою Ленту»

Пациента больницы города Новоалтайск, которому вместо госпитализации посоветовали вызвать попа, перевели в отделение хирургии. По словам исполняющей обязанности главного врача Натальи Дуги, он пошел на поправку, передает радиостанция «Говорит Москва».

Врач рассказала, что региональное управление Следственного комитета проводит проверку в отношении сотрудника больницы, на которого пожаловались родственники пенсионера. «У них одна претензия — убрать врача. Как я могу человека убрать, если не доказана его вина? Ситуация не стоит выеденного яйца, раздули непонятно из чего», — добавила Дуга.

Ранее внучка 68-летнего жителя Новоалтайска рассказала, что врач местной больницы отказался осматривать пациента. По ее словам, дежурный хирург расспрашивал пенсионера о его состоянии, несмотря на неспособность мужчины отвечать: он кашлял кровью и задыхался. На предложение родственницы рассказать подробности случившегося врач заявил, что разговаривает не с ней, а затем отметил, что «вообще дедушку смотреть не будет», и предложил вызвать попа. При этом медик отказался назвать свою фамилию.

В Минздраве Алтайского края сообщили, что взяли ситуацию на контроль.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Предыстория: Российский врач посоветовал внучке пациента «вызвать попа» вместо госпитализации
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Алтайский пенсионер, которому врач посоветовал вызвать попа, пошёл на поправку
Российский врач посоветовал внучке пациента «вызвать попа» вместо госпитализации
Врач подрался с пациентом и сломал ему ребро
За смерть пациента в подсобке российской больницы накажут главврача
Другие материалы рубрики
Россия00:10 4 мая

Голые и нищие

Женщинам запрещают работать там, где они хотят. Почему этому нужно положить конец?
12:24 4 мая

В Госдуме оценили возможность обращения украинцев в российских вассалов

17:02 3 мая

Россиянин испортил памятник и попросил перекрасить его в «достойный цвет»

14:08Сегодня

Власти уточнили число погибших в авиакатастрофе SSJ-100 детей

Россия00:0111 марта

«Задолбать и отбить желание брать ребенка»

В России может появиться еще один «закон Димы Яковлева». Но уже для россиян
13:58Сегодня

Песков отреагировал на заявление США о связи испытаний КНДР с Путиным

13:28 1 мая

Путин упростил получение российского гражданства для некоторых украинцев

13:47Сегодня

Машина итальянского посольства столкнулась с автомобилем московской полиции 

Россия00:0324 апреля

«Передвигается на коляске. Но у нее есть знакомый мальчик»

Как сейчас живут дети с тяжелой инвалидностью и на что идут семьи, чтобы им помочь
13:14Сегодня

Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира

16:2428 апреля

В Петербурге взорвалась мина

13:16Сегодня

Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100

Россия
При возгорании SSJ-100 погиб 41 человек
Экипаж посадил объятый пламенем самолет в аэропорту Шереметьево
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
Голые и нищие
Женщинам запрещают работать там, где они хотят. Почему этому нужно положить конец?
Власти уточнили число погибших в авиакатастрофе SSJ-100 детей
Песков отреагировал на заявление США о связи испытаний КНДР с Путиным
Машина итальянского посольства столкнулась с автомобилем московской полиции
Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира
Все материалы
Мир
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Участники «Бессмертного полка» подрались с украинцами в Лиссабоне
Boeing в течение года скрывал проблему с датчиками до крушения самолетов
Российская авиация разбомбила боевиков на севере Сирии
Главный раввин России предостерег Израиль от переговоров с террористами
«Американцы уже готовят санкции»
 
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
В Белоруссии начали запрещать «Бессмертный полк»
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
Зеленский временно вышел из бизнеса
В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Панкисское нашествие
Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
Рубль пошел вниз
Иран нашел способ обойти санкции США
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Родовое проклятие
 
Пенсионные фонды столкнулись с проблемой
Коллекторы попросили доступ к базе данных телефонов россиян
Все материалы
Силовые структуры
Майский градус
В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
«Я мечтаю разрушить мифы о русской мафии»
Британец 30 лет пытался понять российский криминал. Но так и не понял
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина возгорания SSJ-100
Причину авиакатастрофы SSJ-100 увидели в недостаточной квалификации пилотов
Последнего сбежавшего из изолятора в Сибири поймали спустя три недели
В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе
Все материалы
Наука и техника
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Два советских воина склонились над убитым товарищем«Колоссальное горе, накрывшее нашу страну»
Миллионы солдат сражались за Родину. Их хоронят до сих пор
Названо новое место зарождения человеческой цивилизации
Раскрыта тайна древнего черного артефакта
В России соберут первый боевой трактор
Лазер ВВС США сбил ракеты в воздухе
Все материалы
Спорт
Оливер Халашши«Отец был великим человеком»
Одноногий венгр выиграл две Олимпиады, пережил войну, но погиб от пули советского солдата
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Вратарь в полете ударил соперника ногой по спине
Описаны планы Нурмагомедова на год вперед
Российский хоккеист описал встречу с «веселым Трампом»
Емельяненко пошутил о планах стать президентом
Месси подобрал футболистов для «Барселоны»
Все материалы
Культура
«К сожалению, в моде кальянный рэп»
Этот российский музыкант впечатлил Оксимирона и стал героем новой волны R’n’B
«Достойно похоронить еврея не было никакой возможности»
История женщины, которая пыталась спасти Анну Франк
The KissBoyzЭлектрический Токио
Трансы, рэп и фанк на колесах: как проходит самый передовой музыкальный фестиваль мира
Дайана Росс пожаловалась на полезшего в интимные места инспектора по досмотру
Звезда «Входа в пустоту» попыталась совершить суицид
Фильм «Мстители: Финал» установил новый мировой рекорд
Фанаты «Мстителей» пообещали священнику место в аду из-за спойлера
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Журнал с дыркой
Под обложкой этого издания скрывался целый мир. Ради него в СССР шли на преступления
В Шри-Ланке снова заблокировали соцсети и мессенджеры
Игрок в «Что? Где? Когда?» рассказал о спасении из сгоревшего SSJ-100
Названы главные занятия россиян в интернете
Дочь Алсу рассказала о планах после победы в «Голосе»
Все материалы
Ценности
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Роспотребнадзор дал рекомендации по приготовлению пищи на праздники
Гостью высмеяли за попытку перещеголять невесту на свадьбе
Раскрыт секрет нового календаря Pirelli
«Единственная красавица семьи Кардашьян» призналась в нежелании копировать мать
Все материалы
Путешествия
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Власти не нашли причин для отказа от SSJ-100
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Опубликованы кадры обгоревшего салона SSJ-100
Найдены черные ящики сгоревшего SSJ-100
Boeing 737 совершил неудачную посадку в российском аэропорту
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров
Все материалы
Из жизни
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Сотрудник организации «Охрана дикой природы Австралии»Настоящие садисты
В Австралии задумали убить два миллиона кошек. Вся страна против
Тупорылая акула испортила американцу рыбалку
Заключенная родила в тюремной камере
Вещий сон двадцатилетней давности принес женщине десятки тысяч долларов
Мужчина шел по улице и случайно подстрелил себя
Все материалы
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Надежный старый друг
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
Недостающее звено
Jaguar XJ Spider, который мог прийти на смену легендарному E-Type
«Траки» как искусство
Субкультура бескапотных грузовиков, о которой вы не подозревали
Пикап Mercedes-Benz обзавелся спецверсией Edition 1
В Амстердаме запретят машины с ДВС
Shelby выпустила ограниченную серию компрессорных «Мустангов» для проката
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
В Киеве подорожали офисы
Обозначены масштабы подорожания российского жилья
Названы самые популярные небоскребы Москвы
Подписан закон об ипотечных каникулах
Все материалы