Врач подрался с пациентом и сломал ему ребро

Шанхайский врач Чжао Сяоцзин набросился с кулаками на 60-летнего мужчину и сломал ему ребро. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным следствия, драка произошла из-за того, что потерпевший попытался обойти очередь и без спроса вошел в кабинет врача. Чжао потребовал от него удалиться, однако тот отказался, мужчины повздорили — завязалась потасовка. В итоге 60-летнего мужчину госпитализировали с переломом ребра. Врач в свою очередь отделался несколькими синяками — прибывшие на место полицейские надели на него наручники и увезли на допрос.

Как отмечает издание, многие ожидавшие в очереди пациенты раскритиковали полицию за жестокость и пожаловались, что они приехали на прием к Чжао из пригородов, а теперь им придется ехать домой без медосмотра. В социальных сетях врачи также поддержали коллегу. Один из пользователей написал: «Если все будут лезть без очереди, что тогда? Что плохого в том, что доктор хотел навести порядок на рабочем месте? Что-то у нас, докторов, совсем нет прав».

В итоге Чжао отпустили через 20 минут, а начальник полиции район Танцяо пообещал улучшить работу подчиненных.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!