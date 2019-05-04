«Чистая» нефть из России добралась до белорусского НПЗ

«Чистая» нефть из России поступила по трубопроводу «Дружба» на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии. Об этом в субботу, 4 мая, сообщили в Минэнерго России, передает РИА Новости.

«Идет подготовка к ее приему на НПЗ», — отметили в ведомстве. Там также уточнили, что качественные характеристики нефти в порту Усть-Луга нормализуются к 7 мая.

В концерне «Белнефтехим» подтвердили, что на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Мозырь» поступила новая партия нефти. «Персоналом аккредитованной лаборатории выполнен отбор проб из поступающей нефти и подтверждено ее соответствие стандарту», — подчеркнули там.

Ожидается, что отгрузка поступившей нефти в соответствии с согласованным графиком начнется 5 мая, к ее переработке Мозырский НПЗ приступит с 6 мая.

Белоруссия заявила о поступлении некачественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба» 19 апреля. В сырье нашли значительное превышение хлорорганики. Из-за снижения качества остановить прием нефти из России были вынуждены Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы.

Днем 29 апреля Россия возобновила поставки «чистого» сырья. 2 мая сообщалось, что качественная российская нефть поступила на границу с Белоруссией.

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