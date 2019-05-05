Украинский альпинист умер при попытке покорить Эльбрус

Украинский альпинист скончался во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как пояснили в ведомстве, в 11:28 им поступило сообщение о том, спортсмен 1985 года рождения, находясь на высоте 3,5 тысячи метров, потерял сознание и умер. Для эвакуации тела погибшего в поселок Терскол на место происшествия отправили 14 спасателей. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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Как сообщает ТАСС, альпинист совершал восхождение в рамках XI международного фестиваля горных экстремальных видов спорта. В настоящее время обстоятельства случившегося расследуют правоохранительные органы.

Летом 2018 года альпинист из Петербурга погиб во время похода в Кабардино-Балкарии. Инцидент произошел, когда группа из четырех альпинистов спускалась с вершины Архимед в Черекском районе. На самого старшего участника группы, 50-летнего Дмитрия Матушкина, свалился большой камень, после чего мужчина скончался.

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