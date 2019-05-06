Названо новое место зарождения человеческой цивилизации

Международная группа ученых нашла новые доказательства, что «колыбелью» человеческой цивилизации был бассейн реки Нигер в Африке. Анализ ДНК диких и культурных форм растений ямса, произрастающих на континенте, показал, что в этом регионе произошло зарождение растениеводства. Статья исследователей опубликована в журнале Science Advances.

Генетики секвенировали геномы, то есть установили их нуклеотидную последовательность, 167 сортов ямса, в том числе тех, что растут в саваннах (Dioscorea abyssinica) и лесах (Dioscorea praehensilis). Считается, что при гибридизации этих двух видов был получен культивируемый Dioscorea rotundata — сорт ямса, наиболее распространенный в Африке. 86 образцов одомашненных растений были получены в Гане, Бенине, Камеруне и Нигерии.

Результаты генетического анализа позволили разделить лесные разновидности ямса на две группы — камерунскую и западноафриканскую. Согласно наиболее вероятному сценарию, сначала произошло разделение ямса на саванный и лесной виды, после чего уже произошла дивергенция последнего. При этом именно западноафриканская форма, произрастающая в бассейне Нигера, использовалась для культивации и последующей гибридизации с дикой D.abyssinica.

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Ученые восстановили картину одомашнивания D.rotundata. Ранние земледельцы отдавали предпочтение растениям с крепкими корнями, которые успешнее достигали почвенной влаги и поглощали ее. Кроме того, они проводили искусственный отбор в пользу клубней правильной формы, менее волокнистым и с высоким содержанием крахмала. Кроме того, одомашнивание привело к адаптации лесных растений к новым условиям обитания, характерных для открытых полей.

Результаты предыдущих исследований показали, что приблизительно шесть тысяч лет назад (в период «Зеленой» Сахары) бассейн реки Нигер имел множество озер, что делало регион более влажным и благоприятным для выращивания различных видов растений. Некоторые ученые предполагают, что, когда на севере началось опустынивание, древние люди, населяющие лесистую часть Западной Африки, начали заниматься земледелием и культивированием, чтобы справляться с влиянием более засушливого климата. Это делает Нигер одной из «горячих точек» появления сельского хозяйства.

Одним из известных центров зарождения культурных растений и, как считается, человеческой цивилизации, является Плодородный полумесяц — регион на Ближнем Востоке, включающий Месопотамию и Левант, а также долину реки Нила. Он характеризуется повышенным количеством осадков в зимние месяцы. Здесь происходило одомашнивание пшеницы, чечевицы, овса, нута и других культур. Кроме переднеазиатского центра известен ряд других «колыбелей» сельского хозяйства, включая Индию, Китай, Центральную и Южную Америку. Известно, что различные виды ямса были независимо одомашнены в трех частях света — Америке, Африке и Азии.

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