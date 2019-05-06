Найдена затерянная могила Человека-слона

Джоан Вигор-Мунговин (Joanne Vigor-Mungovin), биограф Джозефа Меррика, известного как Человек-слон, сообщила, что нашла безымянную могилу, где были захоронены мягкие ткани британца, предположительно страдавшего от синдрома Протея. Об этом сообщает издание BBC News.

По словам исследовательницы, после извлечения скелета, который сейчас хранится в Королевском Лондонском госпитале в качестве анатомического образца, останки Меррика, умершего 11 апреля 1890 года, отвезли на то же кладбище, что и жертв Джека-Потрошителя, который действовал в Уайтчепеле и других районах Лондона в 1888 году. Тело одной из женщин, погибших от рук маньяка, было похоронено на кладбище Лондонского Сити, а другое отправилось в Крематорий у Эппинг-Форест.

Вигор-Мунговин просмотрела регистрационные книги в поисках записей об останках, прибывших в течение 8-недельного периода после смерти Человека-слона, и обнаружила имя Меррика на второй странице. Погребение состоялось 24 апреля 1890 года, что, как утверждает биограф, дает 99 процентов уверенности, что это один и тот же человек. При этом записи также дали возможность определить конкретный участок захоронения.

Джозеф Меррик скончался в возрасте 27 лет в результате несчастного случая. До того он жил в комнате Королевском Лондонском госпитале, а еще ранее выступал в цирковом «шоу уродов». Его череп был покрыт разрастающимися костными наростами, что является признаком нескольких заболеваний, включая нейрофиброматоз и синдром Протея. В 1986 году исследователи выдвинули теорию о том, что Меррик страдал от синдрома Протея, а в 2001 биолог Пол Спайринг (Paul Spiring) предположил, что у него были обе болезни одновременно.

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