Власти Подмосковья рассказали о донорском движении

Жители Подмосковья смогут сдать кровь в Московской областной станции переливания крови в период майских праздников, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 6 мая.

«Московская область полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами. Конечно, это все благодаря активному донорскому движению», — сказал Матвеев.

По его словам, сегодня фиксируется нехватка первой отрицательной и четвертой положительной групп крови. Министр подчеркнул, что собранные материалы идут на помощь пациентам с тяжелыми недугами.

В октябре прошлого года Матвеев сообщил о выходе региона на самообеспечение донорской кровью. Он отметил, что донорское движение в регионе активно развивается. Власти региона проводят различные акции, направленные на информирование общества о пользе и значении донорства.

