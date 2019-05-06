Звезда «Игры престолов» объяснила неожиданную секс-сцену в новой серии

Актриса Гвендолин Кристи дала интервью изданию Entertainment Weekly, в котором рассказала о судьбе своей героини Бриенны Тарт в восьмом сезоне сериала «Игра престолов» и прокомментировала неожиданную секс-сцену, показанную в последней, четвертой серии.

Далее следуют спойлеры к четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов».

«Мне казалось, было важно увидеть момент, как Бриенна принимает это решение. Бриенна — девственница. Насколько мы знаем, раньше она не состояла в романтических или сексуальных отношениях. В книгах этот персонаж спит в своих доспехах, чтобы защитить себя. Важно, что она решила исследовать жизнь в таком ключе и получить подобный опыт», — сказала артистка. Комментируя сцену секса между Бриенной Тарт и Джейме Ланнистером, она также назвала важным то, что их отношения складывались через бой, в связи с чем они полностью друг другу доверяют.

Кристи также призналась, что перед съемками получила сообщение от своего коллеги по сцене Николая Костер-Вальдау с хохочущим эмодзи. При этом он попросил ее не смеяться во время работы над эпизодом и быть профессионалкой.

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По мнению актрисы, неожиданный сюжетный поворот сделал ее персонажа более глубоким. «Это дает возможность исследовать все элементы ее жизни. Она не просто женщина, которая может невероятно хорошо бороться и которой больше ничего не нужно. Она женщина, она человек, она блестяще сражается, но при этом у нее есть потребность в общении и чувственной любви», — добавила Кристи.

В апреле актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк, призналась, что поначалу приняла секс-сцену с участием ее героини за розыгрыш создателей сериала.

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