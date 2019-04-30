Подготовку героев «Игры престолов» к битве с Королем Ночи раскритиковали

Историк и специалист по эпохе Крестовых походов Роман Шляхтин оценил в беседе с «Би-би-си», насколько хорошо персонажи сериала «Игра престолов» подготовились к битве с белыми ходоками.

Далее следуют спойлеры к третьей серии восьмого сезона «Игры престолов».

Он отметил, что формально герои подготовились к обороне Винтерфелла, однако возникает вопрос, зачем они решили использовать армию дотракийцев, если те вместо поездки на север могли прикрыть южные фланги армии Дейенерис Таргариен. Неудачным было и решение ставить опытного воина Джейме Ланнистера в первые ряды, обрекая его на смерть.

Шляхтин также указал на то, что логичнее было бы обстреливать белых ходоков из лука, а часть их отряда попытаться переманить в сторону от Винтерфелла. Кроме того, он упомянул странную тактику Короля Ночи. «Если вы можете движением руки поднять всех мертвых в радиусе пяти километров, то вы просто поднимаете мертвых и двигаете их вперед, не дожидаясь драматических эффектов», — сказал историк.

Ветеран боевых действий в Афганистане Мик Кук также дал комментарий изданию Vox и оценил сражение, заявив, что оборона замка была организована «задом наперед».

По его мнению, персонажам стоило заставить армию белых ходоков «вкладываться в прорыв обороны», тем самым сократив численность противников. Им также не стоило использовать луки для защиты Брана Старка в лесу, так как для этого оружия необходима хорошая видимость.

Кука удивило, что армия живых не использовала горящую смолу при защите стен замка и не разместила на них драконье стекло, которое представляет опасность для отряда Короля Ночи. При этом эксперт выразил мнение, что в отношении драконов была выбрана правильная тактика. «Что еще должны сделать драконы, кроме как сжечь как можно больше мертвецов? Думаю, это был хороший выбор», — сказал он.

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