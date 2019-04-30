Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»

Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной. Его слова передает TMZ во вторник, 30 мая.

Вагнер подчеркнул, что чересчур темное изображение — не вина съемочной группы. Проблема возникла из-за того, что телеканал HBO понизил качество видео. При просмотре в ярко освещенной комнате или при плохом интернет-соединении картинка была еще менее различима. «Я знаю, что он не был слишком темным, потому что я его снимал», — заявил оператор.

При этом, по словам Вагнера, авторы изначально задумывали сделать эпизод мрачным и темным, чтобы подчеркнуть интенсивность битвы, вызвать у зрителя клаустрофобию и дезориентировать его.

Ранее в апреле сообщалось, что поклонники «Игры престолов» пожаловались на слишком темный третий эпизод восьмого сезона. Многие заявили, что не могли рассмотреть детали на экране даже при просмотре в темной комнате.

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