Актриса из «Игры престолов» поделилась впечатлениями от финала сериала

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала о своих впечатлениях от конца сериала в эфире шоу Джимми Киммела. Отрывок передачи опубликован на YouTube.

«Последние три серии — это безумие, особенно пятая. Четвертая, пятая, шестая — они все безумны, но эта просто "ах"!» — заявила Кларк.

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Актриса также посоветовала найти зрителям по возможности «самый большой телевизор» и отметила, что они обязательно будут поражены концовкой.

Ранее Эмилия Кларк рассказала, как пережила два кровоизлияния в мозг во время съемок сериала. Она назвала это «худшей головной болью», однако отметила, что ей удалось восстановиться после болезни, и это изменило ее.

Сериал «Игра престолов» выходит с 2011 года. Восьмой и последний сезон стартовал 14 апреля.

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