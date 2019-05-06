Военнослужащая упала в обморок рядом с Порошенко

Военнослужащая вооруженных сил Украины (ВСУ) упала в обморок во время выступления действующего президента Петра Порошенко. Запись инцидента доступна на YouTube телеканала «Прямой».

Девушке стало плохо во время рассказа Порошенко о новых системах вооружения, которые были поставлены в армию. Президент помог военнослужащим отнести ее в сторону.

После этого украинский лидер по-русски обратился к солдатам, приказав им «сомкнуть строй». Инцидент он прокомментировал фразой «и так бывает».

В конце декабря 2018 года сообщалось, что во время выступления президента лишилась чувств уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова. Украинский лидер рассуждал о реакции мира на инцидент в Керченском проливе.

В августе 2018-го во время речи Порошенко на параде в обморок упали сразу двое военнослужащих. Тогда президент также выступал с речью и рассказывал о евроатлантическом выборе Украины.

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