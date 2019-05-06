Появились фото сгоревшего Sukhoi Superjet 100

Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала в своем Telegram-канале фотографии сгоревшего в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

На кадрах видно полностью сгоревший салон без иллюминаторов, а также неисправный двигатель.

Самолет загорелся при аварийной посадке вечером 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

В настоящий момент известно, что в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

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