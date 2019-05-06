Российские чиновники устроили себе выходной в честь дня поминовения усопших

В Оренбургской области чиновники объявили Радоницу, день поминовения усопших, нерабочим днем для работников органов исполнительной власти, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Соответствующее распоряжение было подписано врио губернатора региона Денисом Паслером 30 апреля. В сети появилось фото документа.

Фото: «Говорит Москва»

Как пояснили в пресс-службе местной администрации, главам муниципальных образований рекомендовали объявить этот день нерабочим. Частные предприятия могут самостоятельно решить, устраивать выходной день по случаю православного праздника или нет.

«Радоница – это день, когда все люди едут на кладбища, убирают могилы своих родственников. Это всегда было», — заявил собеседник радиостанции.

День поминовения усопших, как правило, отмечается на второй неделе после Пасхи. В этом году он приходится на 7 мая.