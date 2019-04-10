Раскрыт принцип Путина по отбору чиновников

Президент России Владимир Путин при выборе кандидатов на руководящие посты делает ставку на людей, у которых имеется опыт работы в разных сферах, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Его слова приводит РБК в среду, 10 апреля.

Кириенко отметил, что неверно называть технократами ту ​«плеяду руководителей регионов, которых наш президент назначил за последние годы».

«Да, у них у всех есть хороший управленческий опыт в системе государственного управления, в работе в крупных корпорациях. Они хорошо понимают, как работает экономика и система управления. Это правда, но, когда такой руководитель приезжает в регион, президент назначает только исполняющих обязанности, а дальше надо пройти всенародные выборы», — сказал он.

Первый замглавы администрации президента подчеркнул, что в настоящее время особенно важно уметь разговаривать с гражданами, потому что есть запрос на сокращение дистанции между властью и обществом.

Технократами называют менеджеров в области экономики и управления, которые нанимаются на государственные должности для решения конкретных управленческих задач. В 2017 году Путин назначил руководителями некоторых регионов людей с соответствующим опытом. В частности, речь идет о Глебе Никитине в Нижегородской области и Дмитрии Азарове — в Самарской.

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