Путин высказался о неуважении соцработников

Президент России Владимир Путин призвал работников социальной сферы не допускать неуважения к гражданам. Соответсвующее заявление он сделал в ходе послания Федеральному собранию в Гостином дворе в среду, 20 февраля. Видеотрансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

«Все, кто работает в социальной сфере, работает с людьми, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям. Конечно, это сложно, но если уж пришел, надо никогда не допускать неуважения к гражданам, ни к словам, ни к действиям. Я прошу помнить об этом всегда», — сказал он.

Ранее в ходе выступления глава государства предостерег власти от работы по накатанной. Он подчеркнул, что жители страны должны видеть реальные изменения.

В январе Владимир Путин поручил правительству разработать специальные курсы по взаимодействию чиновников с НКО и волонтерами. Над учебной программой будут также работать члены Ассоциации волонтерских центров и автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

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