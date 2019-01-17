Правительству поручили разработать курсы по взаимодействию чиновников и НКО

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать специальные курсы по взаимодействию чиновников с НКО и волонтерами. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 17 января.

Над учебной программой будут также работать члены Ассоциации волонтерских центров и автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Срок исполнения поручения — 1 сентября 2019 года.

О важности этой инициативы глава государства заявил на декабрьском заседании Государственного совета, посвященного развитию добровольчества. «Безусловно, нужно помочь госслужащим учить работников бюджетных учреждений навыкам эффективного взаимодействия с НКО и добровольцами», — сказал президент.

В свою очередь генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров высказал заинтересованность в проекте. По его словам, обучающие программы позволят узнать об особенностях работы с добровольческими организациями и социально ориентированными НКО.

В ходе мероприятия чиновникам также предложили посетить хосписы в качестве волонтеров, но «без камер».

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