Россия придумает огромный атомный авианосец

Разработка первого российского авианосца, который будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тысяч тонн, начнется в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС источник в судостроительной отрасли.

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«НИОКР по новому авианосцу включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года и начнутся с 2023 года», — сказал собеседник агентства.

В «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) агентству сообщили, что «конкретного тактико-технического задания на проектирование данного корабля от Минобороны России не получали».

В настоящее время Россия располагает единственным авианосцем «Адмирал Кузнецов». Корабль, построенный в СССР, сегодня находится на ремонте.

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