В Японии призвали не есть на ходу

Власти Японии призвали туристов не есть на ходу, чтобы избежать травм от столкновения с прохожими. Об этом сообщает издание Japan Times.

Отмечается, что на многих популярных японских рынках, в частности, на рынке Нисики в Киото и торговой улице Комати-дори в Камакуре зачастую продается еда, которую путешественники берут навынос (например, жареные закуски на шампурах). По мнению властей, пешеходы рискуют получить травмы из-за туристов, разгуливающих по людному месту с острыми палочками для еды.

Чтобы решить эту проблему, руководство рынков развесило объявления, призывающие иностранцев не есть на ходу. «Мы не можем запретить посетителям рынков наслаждаться едой на ходу, однако мы хотим позаботиться о них и поэтому призываем не делать этого», — прокомментировал президент ассоциации рынков Норикадзу Такахаси.

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Некоторые путешественники возмутились новым правилам. Так, 30-летняя китаянка Мишель Ван заявила, что питание на ходу позволяет людям в полной мере насладиться атмосферой достопримечательностей.

В январе в Японии вступил в силу закон, согласно которому каждый турист, выезжающий из страны, обязан заплатить налог. Его сумма составит 1000 иен (около 600 рублей). В 2019 году доход от налога на выезд достигнет 50 миллиардов иен. В то же время продолжит действовать закон о бесплатной выдаче виз.

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