Замглавы полиции Кузбасса задержали за взятку

Заместителя начальника полиции ГУ МВД по Кемеровской области задержали по подозрению в получении взятки. Об этом во вторник, 7 мая, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как говорится в сообщении, задержанный предложил местному предпринимателю заплатить ему полмиллиона рублей за прекращение обысков. О планируемой коррупционной схеме узнали сотрудники кемеровского управления ФСБ, они задержали полицейского, после чего материалы были переданы в следственные органы.

В отношении замначальника полиции возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом в крупном размере, ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы, штраф до четырех миллионов рублей, а также невозможность занимать определенные должности на срок до десяти лет.

На сайте кемеровского управления МВД отмечается, что в отношении указанного сотрудника проводится служебная проверка, на время которой он отстранен от работы. В случае если его вина подтвердится, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел.

По данным «Коммерсанта», задержанный подполковник проработал в органах более 22 лет, занимая высокие посты в областном ГУВД. Некоторое время он руководил управлением уголовного розыска, на нынешний пост — заместителя начальника полиции по оперативной работе — был назначен в 2017 году. Известно также, что 41-летний задержанный был участником боевых действий на Северном Кавказе и награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее стало известно о заключении под стражу начальника отдела в управлении «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилла Черкалина. Как отмечалось, арестованный обвиняется в получении взяток на десятки миллионов рублей.

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