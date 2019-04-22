Российского полицейского обвинили в похищении человека

В Бурятии сотрудник полиции обвиняется в похищении человека из корыстных побуждений. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, обвиняемый совершил преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением угроз и предметов, используемых в качестве оружия. Для получения имущества в особо крупном размере сообщники применяли к жертве насилие, неопасное для жизни или здоровья.

Кроме того, полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий, вымогательстве и открытом хищении чужого имущества. Ранее районный суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей, поскольку следователи полагают, что он может скрыться от следствия или оказать давление на участников уголовного судопроизводства.

19 апреля сообщалось, что сотрудник полиции стрелял в центре Москвы из табельного оружия. По данным следствия, младший оперуполномоченный УВД на метрополитене в свободное от службы время на Марксистской улице произвел несколько выстрелов из пистолета.

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