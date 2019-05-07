Власти Подмосковья подвели промежуточные итоги ярового сева

Яровыми культурами в Подмосковье засеяли более 80 тысяч гектаров, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 7 мая.

«Это 36 процентов от общего сева. В этом году планируется засеять 223 тысяч гектаров», — рассказал Разин.

Он добавил, что яровой сев активно идет в 28 муниципалитетах области. По его словам, лидерами среди муниципалитетов являются Серебряные пруды, Зарайск, Луховицы и Можайский городской округ.

Кроме того, осуществляется подкормка озимых зерновых и многолетних трав, рассказал министр.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неоднократно заявлял о важности сельского хозяйства для экономики региона. По его словам, власти содействуют развитию этой отрасли. Он также отметил, что в последние годы в регионе начали активнее использоваться земельные ресурсы.