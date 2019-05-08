Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира. Это следует из единого плана по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, утвержденного премьер-министром Дмитрием Медведевым, пишет «Интерфакс».

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Согласно данным Международного валютного фонда, Россия занимает шестое место в мире по размеру экономики. В 2017 году она отставала от Германии по объему ВВП по паритету покупательной способности на 4,4 процента и опережала седьмую экономику мира — Индонезию — на 19,1 процента. Для того чтобы сократить разрыв с Германией, России нужно достичь темпов роста экономки выше трех процентов, говорится в едином плане.

По плану правительства, ВВП России в 2019 году должно вырасти на 1,3 процента, в 2020 на два процента, в 2021 на 3,1 процента, в 2022 на 3,2 процента, в 2023 на 3,3 процента и на столько же в 2024-м.

Единый план утвержден для реализации майского указа президента от 2018 года. Одной из национальных целей глава государства сделал вхождение России в пятерку экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше среднемировых при сохранении стабильности и сохранении инфляции не выше четырех процентов.

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