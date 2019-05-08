Российскую полицейскую наказали за сбор данных о школьницах в хиджабах

В Казани управление МВД наказало начальницу подразделения полиции по делам несовершеннолетних Венеру Сабирзянову за сбор сведений о школьницах в хиджабах. Об этом сообщил адвокат Руслан Нагиев, пишет издание «Бизнес Online».

Адвокату пришел ответ замначальника полиции Виктора Котникова о том, что в МВД была проведена проверка по факту случившегося. «В отношении сотрудника полиции, направившего запрос с нарушением ведомственных приказов, приняты меры дисциплинарного воздействия», — говорится в сообщении. По словам Нагиева, теперь родители учащихся намерены добиться проведения оценки действий сотрудников МВД со стороны следственных органов.

В апреле юрист опубликовал документ, подписанный Сабирзяновой, в котором от педагогов потребовали предоставлять в полицию информацию о носящих хиджабы школьницах и их родственниках.

Помимо этого, в полиции запросили документы о беседах школьного психолога с учащимися, чтобы выяснить, какого течения в исламе они придерживаются. Нагиев заявил, что такими действиями сотрудники МВД грубо нарушают право «на свободу совести и вероисповедания» и проводят незаконный сбор персональных данных несовершеннолетних без разрешения их родителей.

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